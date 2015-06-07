محمد عساف يختتم بروفاته استعدادًا لاحتفالية الذكرى الثالثة لرحيل “وردة” غدًا

أنتهى المطرب الفلسطينى محمد عساف من بروفات الإستعد للحفل المقام إحتفالا بالذكرى الثالثة لرحيل الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية ،والذى ينظمه الديوان الوطني للثقافة والإعلام الجزائرى غد الاثنين 8يونيو،ضمن فاعليات “قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015″.

ويشارك عساف في الاجتفالية مع نجوم الغناء العربي صابر الرباعى ،غادة رجب، وائل جسار، عبادي الجوهر، ديانا كرزون، رضا العبدالله، رويدا عطية، هدى سعد، ايمن الأعتر،حيث يقدم كل منهم مجموعة من أغانى المطربة الراحلة.

يذكر أن وردة رحلت فى 17مايو 2012،عن عمر73عاما.