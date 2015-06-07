جامعة سوهاج: انتهاء امتحانات الدراسات العليا بكلية التجارة 15 يونيو

أكد الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج أن امتحانات الدراسات العليا بكلية التجارة بدأت اليوم الاحد وسوف تنتهى 15 يونيو الجارى.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف أن الجامعة وفرت كافة الإمكانات والأدوات المطلوبة لسير الامتحانات بصورة جيدة من أماكن ومراقبين وملاحظين، إضافة إلى اللجنة الطبية التى تباشر متابعة اللجان.
وأوضح د . ممدوح الرشيدي عميد الكلية أن الامتحانات تشتمل دبلوم إدارة عامة وحكم محلي, ودبلوم مراجعة, ولأول مرة هذا العام تمت زيادة دبلوم الدراسات المصرفية ، ودبلوم التأمين.
وأشار د. محمد عطا وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث إلى أن الامتحانات تضم أيضا ً السنة التمهيدية للمحاسبة بشعبتيها العربي والإنجليزي ، وتمهيدي إدارة أعمال، وتمهيدي إحصاء، وإضافة تمهيدي تأمين. علاوة على تأهيلي الدكتوراه.