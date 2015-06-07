جامعة سوهاج: انتهاء امتحانات الدراسات العليا بكلية التجارة 15 يونيو

أكد الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج أن امتحانات الدراسات العليا بكلية التجارة بدأت اليوم الاحد وسوف تنتهى 15 يونيو الجارى.

وأضاف أن الجامعة وفرت كافة الإمكانات والأدوات المطلوبة لسير الامتحانات بصورة جيدة من أماكن ومراقبين وملاحظين، إضافة إلى اللجنة الطبية التى تباشر متابعة اللجان.

وأوضح د . ممدوح الرشيدي عميد الكلية أن الامتحانات تشتمل دبلوم إدارة عامة وحكم محلي, ودبلوم مراجعة, ولأول مرة هذا العام تمت زيادة دبلوم الدراسات المصرفية ، ودبلوم التأمين.

وأشار د. محمد عطا وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث إلى أن الامتحانات تضم أيضا ً السنة التمهيدية للمحاسبة بشعبتيها العربي والإنجليزي ، وتمهيدي إدارة أعمال، وتمهيدي إحصاء، وإضافة تمهيدي تأمين. علاوة على تأهيلي الدكتوراه.