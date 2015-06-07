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جهاز للكشف عن الهواتف المحمولة للحد من ظاهرة الغش بتجارة سوهاج

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جهاز للكشف عن الهواتف المحمولة للحد من ظاهرة الغش بتجارة سوهاج جهاز للكشف عن الهواتف المحمولة للحد من ظاهرة الغش بتجارة سوهاج
أكد الدكتور ممدوح الرشيدى عميد كلية التجارة بجامعة سوهاج، أن الكلية استقدمت جهازا للكشف عن الهواتف المحمولة لدى الطلاب فى امتحانات نهاية العام الدراسى الحالى 2014 / 2015 م وذلك للحد من محاولة الطلاب استخدام هذه الهواتف فى الغش بالامتحانات، مشددا على أن الكلية ستواجه محاولات الغش بكل قوة وحسم.

وأكد د. على سيد بخيت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، فى تصريحات له، أن الكلية لن تبخل في تقديم أو إضافة أى إمكانات أو أفكار تساعد على تحقيق الالتزام داخل الامتحانات وسيرها بشكل مناسب ، مما سيكون له عظيم الأثرعلى نجاح العملية الدراسية والتعليمية بشكل عام.

وأوضح د. محمد حسن مسئول وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية، أن الجهاز قد حقق نتائج كبيرة فى الحد من عمليات الغش بالامتحانات وذلك مقارنة بالأعوام السابقة وهو ما يعد نجاحا كبيرا للكلية.

ومن جانبه أشار د. خالد عقيل مسئول التواصل الطلابى والجودة بالكلية إلى أهمية تقديم مثل هذه الأفكار لحل ومواجهة كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه سيرعمليات الامتحانات بشكل طبيعى، موضحا ً أن معظم طلاب الكلية قد أشادوا بمستوى التعامل من المراقبين والملاحظين معهم.
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مصر 365