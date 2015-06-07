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إعدام 1100 كلب وحيوان ضال فى حملة مكبرة لـ"بيطرى الوادى الجديد"

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إعدام 1100 كلب وحيوان ضال فى حملة مكبرة لـ"بيطرى الوادى الجديد" إعدام 1100 كلب وحيوان ضال فى حملة مكبرة لـ"بيطرى الوادى الجديد"
انتهت مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد من تنفيذ حملة مكبرة لإعدام الحيوانات والكلاب الضالة على مستوى مراكز المحافظة والتى أسفرت عن إعدام أكثر من 1100 كلب وحيوان ضال باستخدام سلاح الخرطوش ومادة سلفات الاستركينين التى يتم وضعها فى الطعوم فى المناطق النائية والتى تتركز فيها الحيوانات الضالة.

وتم تنفيذ الحملة بالتعاون مع مديرية الامن ورئاسة المراكز وذلك فى إطار جهود المديرية للقضاء على الحيوانات الضالة التى تهدد الثروة الحيوانية وتهدد حياة المواطنين فى المناطق المتطرفة.

وقال الدكتور محمد بشير مدير عام مديرية الطب البيطرى بالمحافظة فى تصريح صحفى اليوم الأحد أن الحملة المكبرة تم تنفيذها بالاشتراك مع مديرية الأمن والتى أسفرت عن إعدام 270 حيوانا باستخدام سلاح الخرطوش وإعدام 840 حيوانا ضالا باستخدام مادة سلفات الاستركنين مؤكدا على أن هذه الحملات يتم تنفيذها بصفة دورية وفقا للخطة التى تستهدف تنفيذها مديرية الطب البيطرى على مستوى مراكز المحافظة .

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مصر 365