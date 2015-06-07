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مديرية التربية والتعليم تعلن عن وظائف شاغرة بشعبة البتروكيماويات بالسويس

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مديرية التربية والتعليم تعلن عن وظائف شاغرة بشعبة البتروكيماويات بالسويس مديرية التربية والتعليم تعلن عن وظائف شاغرة بشعبة البتروكيماويات بالسويس
أعلنت اليوم إدارة التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالسويس عن وجود وظائف تدريس شاغرة لديها طبقاً للقانون 155 لسنة 2007 والمعدل بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 93 ولائحته التنفيذية رقم 428، وذلك للعمل بشعبة البتروكيماويات فى مدرسة الصناعات المتقدمة المشتركة بالندب أو النقل الكلى.

وأضاف بيان صادر من مديرية التربية والتعليم أنه تم تحديد المعلمين فى تخصصات الميكانيكا ( رسم هندسي – علوم هندسية – تكنولوجيا ) و معلمين كيمياء صناعية و هندسة كهربائية و حاسب آلى و لغة عربية و رياضيات و فيزياء باللغة الإنجليزية .

وأوضح محمد عزب مدير عام التعليم الفنى أن شروط شغل الوظائف هى "أن يكون المتقدم للوظائف المذكورة من العاملين المعينين بمديرية التربية والتعليم بالسويس ، والحصول فى آخر تقريرين كفاية على درجة كفء ، واجتياز المقابلة الشخصية .

وذكر أن الأوراق المطلوبة هي "سيرة ذاتية وافية ، صحيفة أحوال اليكترونية"، وأوضح عزب أن إدارة التعليم الفنى بالمديرية قد أعدت نموذجاً للتقدم إلى الوظائف وعلى الراغبين فى شغل أى منها سحب النموذج وتقديمه مرة أخرى بعد استيفاء بياناته صحيحة إلى إدارة التعليم الفنى بالمديرية فى موعد أقصاه أسبوعاً واحداً من تاريخ الإعلان.

ومن جانبه، أوضح عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس أن إعلان الوظائف و غيرها من تخصصات التعليم الفنى يهدف فى المقام الأول إلى استمرار حركة التطوير داخل التعليم الفنى والارتقاء بمستوى التعليم به.

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مصر 365