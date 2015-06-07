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محافظ سوهاج: تحرير 15 محضرا متنوعا لأصحاب مخابز

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محافظ سوهاج: تحرير 15 محضرا متنوعا لأصحاب مخابز محافظ سوهاج: تحرير 15 محضرا متنوعا لأصحاب مخابز
أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج فى بيان له، أن مديرية بسوهاج بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين شنت حملات مكبرة أسفرت عن تحرير 15 محضرا ضد أصحاب مخابز بدائرة مركز طما لإدارتهم منشأة بدون ترخيص، وتم تحرير 15 محضرا متنوعا "عدم إعلان عن ، عدم حمل شهادة صحية، عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية لمحلات الجزارة" وتم العرض على النيابة المختصة للتصرف.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة للحالة التموينية وضبط الأسواق وتفعيل الدور الرقابى لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وكذلك التأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة بالأسواق حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
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مصر 365

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