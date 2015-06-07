أخبار عاجلة

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول -
مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة -
شيري ستوديو - المطربة "بلقيس" ...قبل ما أغني ليا طقوس معينة.. وشيرين : أنا بضرب طبق كشري قبل أي حفلة -
مساء dmc - نيويورك تايمز: السيسي استطاع تحقيق أهدافه خلال زيارته لأمريكا خلال 6 دقائق فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"صيادلة الإسكندرية" تشكل غرفة عمليات لحل أزمة حملات التهرب على الصيدليات

Google+ Print
"صيادلة الإسكندرية" تشكل غرفة عمليات لحل أزمة حملات التهرب على الصيدليات "صيادلة الإسكندرية" تشكل غرفة عمليات لحل أزمة حملات التهرب على الصيدليات
شكلت نقابة الصيادلة بالإسكندرية غرفة عمليات من التفتيش الصيدلى والصيدليات الأهلية لمتابعة أزمة مداهمة مباحث التهرب الجمركى والضريبى لبعض الصيدليات بالإسكندرية .

وفى بيان لنقابة الصيادلة، اليوم، أكدت أن اللجنة حصرت أوجه المخالفات التي قامت بها حملة المداهمات وتقرر عمل تقرير مشترك من النقابة وجميع الصيادلة المعنيين بذلك، ليتم رفعه للسيد وكيل وزارة الصحة ليمنع مثل هذه الانتهاكات مرة أخرى، ويتم التأكيد على أحقية التفتيش الصيدلي كجهة وحيدة للتفتيش على الصيدليات.

وأضاف البيان أنه تم إعداد تقارير للأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن ووكيل وزارة الصحة بضرورة اتباع اللوائح والقوانين من الجهات الرقابية المختلفة.

وتناشد نقابة الصيادلة بالإسكندرية "الزملاء بالتفتيش الصيدلي بطباعة ومتابعة القرارات الخاصة بقرارات الإدارة المركزية، ومديرية الشئون الصحية، ووزارة التجارة والتموين و الكتاب الدوري لوزير الصحة والنائب العام والتواصل الدائم مع النقابة فى هذا الشأن".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365