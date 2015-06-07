"صيادلة الإسكندرية" تشكل غرفة عمليات لحل أزمة حملات التهرب على الصيدليات

شكلت نقابة الصيادلة بالإسكندرية غرفة عمليات من التفتيش الصيدلى والصيدليات الأهلية لمتابعة أزمة مداهمة مباحث التهرب الجمركى والضريبى لبعض الصيدليات بالإسكندرية .

وفى بيان لنقابة الصيادلة، اليوم، أكدت أن اللجنة حصرت أوجه المخالفات التي قامت بها حملة المداهمات وتقرر عمل تقرير مشترك من النقابة وجميع الصيادلة المعنيين بذلك، ليتم رفعه للسيد وكيل وزارة الصحة ليمنع مثل هذه الانتهاكات مرة أخرى، ويتم التأكيد على أحقية التفتيش الصيدلي كجهة وحيدة للتفتيش على الصيدليات.

وأضاف البيان أنه تم إعداد تقارير للأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن ووكيل وزارة الصحة بضرورة اتباع اللوائح والقوانين من الجهات الرقابية المختلفة.

وتناشد نقابة الصيادلة بالإسكندرية "الزملاء بالتفتيش الصيدلي بطباعة ومتابعة القرارات الخاصة بقرارات الإدارة المركزية، ومديرية الشئون الصحية، ووزارة التجارة والتموين و الكتاب الدوري لوزير الصحة والنائب العام والتواصل الدائم مع النقابة فى هذا الشأن".