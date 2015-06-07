إحالة أوراق مزارع للمفتي بتهمة قتل حلاق بسبب الخلاف على قطعة أرض بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار الدكتور جابر يوسف المراغى، وعضوية المستشارين عبدالعزيز محمد فاروق، ومحمد عزت، وأمانة سر محمد عبد العزيز جمعة، وأبو المعارف عبد الشافي، غيابيًا بإحالة أوراق مزارع للمفتي بتهمة قتل حلاق بسبب خلافات على قطعة أرض بنجع حمادي فى القضية التى حملت رقم 20591 لسنة 2014 جنايات نجع حمادى والمقيدة برقم 3459 كلي قنا.

تعود أحداث القضية إلى 24 يونيو 2014 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي بلاغًا بمقتل رائد فايز جعفر (26 عامًأ)، حلاق، بعد تلقيه عدة طلقات نارية.

وأفادت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة “ر.د.ع” بسبب خلافات على قيراطين أرض بقرية أبو حزام، ولم يتم القبض على المتهم حتى الآن.