أخبار عاجلة

شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول -
مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة -
شيري ستوديو - المطربة "بلقيس" ...قبل ما أغني ليا طقوس معينة.. وشيرين : أنا بضرب طبق كشري قبل أي حفلة -
مساء dmc - نيويورك تايمز: السيسي استطاع تحقيق أهدافه خلال زيارته لأمريكا خلال 6 دقائق فقط -
الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابي بمدينة تكريت شمال بغداد -
عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار -
أستاذة جامعة السويس: "لم اتحدث عن الجنس في المحاضرات.. ومتعودة على الرقص" -
السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا جمالي طبيعي ومبحبش أي نوع من اللحوم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إحالة أوراق مزارع للمفتي بتهمة قتل حلاق بسبب الخلاف على قطعة أرض بقنا

Google+ Print
إحالة أوراق مزارع للمفتي بتهمة قتل حلاق بسبب الخلاف على قطعة أرض بقنا إحالة أوراق مزارع للمفتي بتهمة قتل حلاق بسبب الخلاف على قطعة أرض بقنا

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار الدكتور جابر يوسف المراغى، وعضوية المستشارين عبدالعزيز محمد فاروق، ومحمد عزت، وأمانة سر محمد عبد العزيز جمعة، وأبو المعارف عبد الشافي، غيابيًا بإحالة أوراق مزارع للمفتي بتهمة قتل حلاق بسبب خلافات على قطعة أرض بنجع حمادي فى القضية التى حملت رقم 20591 لسنة 2014 جنايات نجع حمادى والمقيدة برقم 3459 كلي قنا.

تعود أحداث القضية إلى 24 يونيو 2014 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي بلاغًا بمقتل رائد فايز جعفر (26 عامًأ)، حلاق، بعد تلقيه عدة طلقات نارية.

وأفادت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة “ر.د.ع” بسبب خلافات على قيراطين أرض بقرية أبو حزام، ولم يتم القبض على المتهم حتى الآن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا