مقتل قيادي بتنظيم “داعش” جراء قصف لطيران التحالف الدولي على مدينة حماه السورية

لقي قائد عمليات “جبهة صوران” في تنظيم “داعش ” الإرهابي ويدعى عبدالكريم الهلال الملقب بـ ” أبو ثائر الشامي” مصرعه بالإضافة إلى العشرات من عناصر التنظيم جراء قصف لطيران التحالف الدولي استهدف مستشفى ميداني ومبنى البلدية في صوران شمال حماه.

ونقلت قناة “الغد العربي” عن مصادر في المعارضة السورية, اليوم الأحد, قولها “إن القصف استهدف أيضا مواقع تنظيم (داعش) في قرية البل بريف حلب الشمالي بالإضافة إلى ناحية صوران شمال مدينة حماه، اللتين سيطر عليهما التنظيم الأسبوع الماضي”، مشيرة إلى أن القصف تم دون تنسيق مسبق بين التحالف وغرفة العمليات الخاصة بقتال “داعش”.

يشار إلى أن قصف طيران التحالف الدولي على مواقع تنظيم “داعش” الإرهابي المسلح في ريف حلب جاء بعد استياء كبير من المعارضة لقوات التحالف تجاه حلب وريفها.