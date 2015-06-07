مديرية التعليم: تخصيص خط ساخن لشكاوى الثانوية العامة

قامت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من حيث تشكيل غرفة عمليات لمتابعة اعمال امتحانات الثانوية العامة برئاسة مدير المديرية، وقامت فاطمة خضر وكيل اول الوزارة ـ مدير المديرية، بمتابعة توزيع صناديق الاسئلة علي مراكز توزيع الاسئلة في المطبعة السرية فجر اليوم.

وأوضحت خضر لأخبار مصر أنه تم تحديد رقم الخط الساخن ( 24850752 ) لتلقي الشكاوي والاستفسارات حول الامتحانات كما تم توقيع عدة بروتوكولات مع بعض الوزارات لتيسير عملية الامتحانات ، حيث تم توقيع بروتوكول مع وزارة الداخلية لتامين اللجان ومراكز توزيع الاسئلة والمطابع السرية ، وكذلك نقل اوراق الاسئلة واوراق الاجابة.

كما تم توقيع بروتوكول مع وزارة الصحة لتوفير طبيب او زائرة صحية لكل لجنة،وتوقيع بروتوكول مع وزارة الكهرباء لتجنب انقطاع التيار الكهربائي في اللجان ، بالاضافة الي بروتوكول مع وزارتي التموين والشباب والرياضة.

كما تم توفير عدد (105) استراحة موزعة علي جميع الادارات، وتم عمل صيانة شاملة لها وامدادها بالاعدادات اللازمة.

وقد بدأ بدأ اليوم الاحد طلبة وطالبات الثانوية العامة علي مستوي محافظة القاهرة اليوم الأول للامتحانات حيث بلغ عدد طلبة و طالبات الثانوية العامة للنظام الحديث هذا العام (135453) طالب وطالبة يؤدون الامتحان داخل (236) لجنة بادارات القاهرة البالغ عددها (32) ادارة تعليمية.

كما بلغ عدد طلبة و طالبات الثانوية العامة للنظام القديم هذا العام (629) طالب وطالبة في (31) لجنة بالاضافة الي لجنة خاصة بالسجن.