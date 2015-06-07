محامى وبودى جارد وراء السطو على المطرب كريم نور صاحب "الدنيا زى المرجيحة"

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على المتهمين بالسطو المسلح على المطرب كريم نور، صاحب أغنية "الدنيا زى المرجيحة"، بعد تمكنهم من إجباره على النزول من سيارته وسرقتها، والاستيلاء على هاتف محمول تحت تهديد السلاح.

كان اللواء محمود فاروق مدير مباحث الجيزة، قد تلقى إخطارًا من المقدم كريم على رئيس مباحث قسم العجوزة ومعاونيه الرائد شريف الحجار وهانى مندور، وعمرو نصير يفيد قيام مجهولين بإيقاف المطرب كريم نور باستخدام الأسلحة البيضاء، وسرقة سيارته، ومتعلقاته الشخصية. وتكثف أجهزة الأمن تحرياتها حول الواقعة، وبإخطار اللواء طارق نصر مدير امن الجيزة، أمر بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للنيابة.

وقال مصدر إن المتهمين المضبوطين فى الواقعة محامى مقيم بمنطقة العجوزة، وبودى جارد، وأنهما رصدا المطرب وأجبراه على التوقف، وسرقة سيارته ومتعلقاته الشخصية تحت تهديد السلاح.