تأجيل محاكمة "مرسى" بتهمة التخابر مع قطر لـ10 يونيو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، إلى جلسة 10 يونيو لاستكمال فض الأحراز مع استمرار حبس المتهمين.

وفضت المحكمة فى جلسة اليوم أحراز ابنة المتهم أمين الصيرفى، وحوت فيديوهات ومقاطع صوتية، وملفات خاصة بانتخابات الرئاسة وحزب الحرية والعدالة، وبعض المسيرات وشملت ملفًا بعنوان "وضوح مختصر للقسم" يحوى 28 ملفًا تبين بعرض أحدها أنه يتضمن كتابًا بعنوان "الدين والسياسة للشيخ يوسف القرضاوى"، وآخر بعنوان "برنامج خاص بالمرحلة وصيف 32" ويتحدث عن أهداف وخطة الصيف ومدة البرنامج ومحتواه وخطة المرحلة، ولقاء فكرى حول برنامج حزب الحرية والعدالة ومنهجه فى إصلاح المجتمع والعمل والحكومة.

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كما تبين وجود عدد من الملفات باسم "الحلقة" ومسلسل بالحلقة الأولى وحتى الحلقة السادسة عشر، وهى إعداد مركز الدراسات السياسية يتحدث فيها عن الدولة الإسلامية وحقوقها والدروس فى العمل السياسى الإسلامى، ومقدمة من عبد المجيد مناصرة، وملف بعنوان "معًا للإصلاح نحو برلمان حر" مكون من 44 صفحة، وملف باسم "الحملة 2" ظهر فيه غلاف باسم "ماذا يعرف المصريون عن الإخوان المسلمين وكيف ينظرون إليهم" فى 22 صفحة تشير إلى أن عمر الجماعة 70 عامًا وتنتشر فى أكثر من 90 دولة، وملفات عن منظمات إسلامية وأخرى تتحدث عن الجماعة ودور الشباب والتعريف بجماعة الإخوان المسلمين وموقفهم نحو المحاور المختلفة كالسياحة والثقافة.

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أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.