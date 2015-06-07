ننشر أسماء أوائل الشهادة الابتدائية بأسوان

وحصل "اليوم السابع" على أسماء الأوائل على مستوى محافظة أسوان، والذين بلغ عددهم 35 طالبًا وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية – حسب تصريحات محمد حواتى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان - وهم:
1- شهد حجاجى أحمد جاد الله، مدرسة شمال المدينة، إدفو
>2- تسنيم مصطفى عبد الدايم محمد، مدرسة الفرانسيسكان، كوم أمبو
>3- مارك مراد خليل جرجس، مجمع العروبة، أسوان
>4- عمر أحمد محمد عبد الراضى، مدرسة السباعية الجديدة، إدفو
>5- ريناد علاء عبد الوارث على، مدرسة اللغات المتميزة، أسوان
>6- ترنيم رامز بهيج داود، مدرسة أم المؤمنين، كوم أمبو
>7- شريف ناصر عبد اللهى حامد، مدرسة إدفو بنين، إدفو
>8- مروان خيرى أحمد حسن، مدرسة كيما الصباحية، أسوان
>9- كيرمينا عماد أمين ذكى، مدرسة سانت تريزا، أسوان
>10- رنا محمد عبد القادر عبد الجواد، مدرسة السلام إنجليزى، أسوان
>11- رحاب عبد الناصر محمود حسن، مدرسة السباعية الجديدة، إدفو
>12- يوسف جرجس خليل جرجس، مدرسة سانت تريزا، أسوان
>13- منة الله مصطفى أحمد عبد العال، مدرسة السلام إنجليزى، أسوان
>14- أبانوب أرميا رشدى عيسى، مدرسة شجرة الدر، أسوان
>15- علا سيد أبو الحمد عبد الجليل، مدرسة السلام إنجليزى، أسوان
>16- أميرة أحمد حسن عبد المقصود، مدرسة السادات، أسوان
>17- رحاب فراج أحمد عبد الرحيم، مدرسة السباعية بنات، إدفو
>18- محمد هانى منصور محمود، مدرسة إدفو بنين، إدفو
>19- أميرة حسان أحمد يوسف، مدرسة السادات، أسوان
>20- حبيبه محمود مصطفى حسن، مدرسة جمال عبد الناصر، أسوان
>21- شهد أيمن عباس عبد الوارث، مدرسة السلام إنجليزى، أسوان
>22- رقية محمد أنور كرمى، مدرسة السد العالى غرب، أسوان
>23- محمد محيى الدين عبده عبد العظيم، مدرسة السلام إنجليزى، أسوان
>24- زياد خلف عبد الهادى السيد، مدرسة السلام إنجليزى، أسوان
>25- محمد سالم محمد عبد القادر، مدرسة سيدى الإدفاوى، إدفو
>26- رؤى حمادة أحمد محمد، مدرسة السلام إنجليزى، أسوان
>27- أيه أحمد تغيان محمود، مدرسة كيما الصباحية، أسوان
>28- شهد إكرامى محمد سنوسى، مدرسة على ناصر، أسوان
>29- مارفيل يوسف دانيال لطفى، مجمع لغات إدفو، إدفو
>30- أحمد نصر عبد الرحمن حسن، مدرسة السباعية، إدفو
>31- زينب محمد عبد العال محمود، مدرسة السباعية بنات، إدفو
>32- ستيفن بطرس وهيب لوقا، مدرسة محمد مكاوى، أسوان
>33- مروان محمد عاشور حسنين مدرسة سانت تريزا، أسوان
>34- كريستينا محفوظ داود ميخائيل، مدرسة السباعية بنات، إدفو
>35- فاطمة محمد محمود على، مدرسة السادات، أسوان