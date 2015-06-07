ننشر أسماء أوائل الشهادة الابتدائية بأسوان

اعتمد اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الابتدائية لنهاية العام الدراسى 2014/2015، والتى بلغت نسبة النجاح فيها 80.7 %.

وحصل "اليوم السابع" على أسماء الأوائل على مستوى محافظة أسوان، والذين بلغ عددهم 35 طالبًا وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية – حسب تصريحات محمد حواتى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان - وهم:

1- شهد حجاجى أحمد جاد الله، مدرسة شمال المدينة، إدفو

>2- تسنيم مصطفى عبد الدايم محمد، مدرسة الفرانسيسكان، كوم أمبو

>3- مارك مراد خليل جرجس، مجمع العروبة، أسوان

>4- عمر أحمد محمد عبد الراضى، مدرسة السباعية الجديدة، إدفو

>5- ريناد علاء عبد الوارث على، مدرسة اللغات المتميزة، أسوان

>6- ترنيم رامز بهيج داود، مدرسة أم المؤمنين، كوم أمبو

>7- شريف ناصر عبد اللهى حامد، مدرسة إدفو بنين، إدفو

>8- مروان خيرى أحمد حسن، مدرسة كيما الصباحية، أسوان

>9- كيرمينا عماد أمين ذكى، مدرسة سانت تريزا، أسوان

>10- رنا محمد عبد القادر عبد الجواد، مدرسة السلام إنجليزى، أسوان

>11- رحاب عبد الناصر محمود حسن، مدرسة السباعية الجديدة، إدفو

>12- يوسف جرجس خليل جرجس، مدرسة سانت تريزا، أسوان

>13- منة الله مصطفى أحمد عبد العال، مدرسة السلام إنجليزى، أسوان

>14- أبانوب أرميا رشدى عيسى، مدرسة شجرة الدر، أسوان

>15- علا سيد أبو الحمد عبد الجليل، مدرسة السلام إنجليزى، أسوان

>16- أميرة أحمد حسن عبد المقصود، مدرسة السادات، أسوان

>17- رحاب فراج أحمد عبد الرحيم، مدرسة السباعية بنات، إدفو

>18- محمد هانى منصور محمود، مدرسة إدفو بنين، إدفو

>19- أميرة حسان أحمد يوسف، مدرسة السادات، أسوان

>20- حبيبه محمود مصطفى حسن، مدرسة جمال عبد الناصر، أسوان

>21- شهد أيمن عباس عبد الوارث، مدرسة السلام إنجليزى، أسوان

>22- رقية محمد أنور كرمى، مدرسة السد العالى غرب، أسوان

>23- محمد محيى الدين عبده عبد العظيم، مدرسة السلام إنجليزى، أسوان

>24- زياد خلف عبد الهادى السيد، مدرسة السلام إنجليزى، أسوان

>25- محمد سالم محمد عبد القادر، مدرسة سيدى الإدفاوى، إدفو

>26- رؤى حمادة أحمد محمد، مدرسة السلام إنجليزى، أسوان

>27- أيه أحمد تغيان محمود، مدرسة كيما الصباحية، أسوان

>28- شهد إكرامى محمد سنوسى، مدرسة على ناصر، أسوان

>29- مارفيل يوسف دانيال لطفى، مجمع لغات إدفو، إدفو

>30- أحمد نصر عبد الرحمن حسن، مدرسة السباعية، إدفو

>31- زينب محمد عبد العال محمود، مدرسة السباعية بنات، إدفو

>32- ستيفن بطرس وهيب لوقا، مدرسة محمد مكاوى، أسوان

>33- مروان محمد عاشور حسنين مدرسة سانت تريزا، أسوان

>34- كريستينا محفوظ داود ميخائيل، مدرسة السباعية بنات، إدفو

>35- فاطمة محمد محمود على، مدرسة السادات، أسوان