جامعة الأزهر تشكل لجنة لتطوير المناهج واستحداث مادة عن وسطية الإسلام

قرر مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور عبد الحى عزب رئيس الجامعة، تشكيل لجان علمية للنظر فى الخطط والمناهج الدراسية، واتخاذ ما يلزم لتطويرها، كما قرر إنشاء فرع للجامعة ببنى مزار فى محافظة المنيا.

ووافق مجلس جامعة الأزهر، حسب بيان منذ قليل، على إنشاء مستشفى للطلبة بمدينة نصر، وتخصيص شُعَب خاصة بالكليات الشرعية، والعربية، للطلاب الوافدين، أو تخصيص كلية خاصة بهم، تحت مسمى كلية العلوم المتخصصة للوافدين.

وقرر المجلس، استحداث مادة، تُدَرَّس بجميع كليات الجامعة تحت مسمى "ثقافة الوسطية فى الإسلام"، لتشتمل على جميع الموضوعات التى تركز على الوسطية والاعتدال والتعايش السلمى مع الآخر، ولغة الحوار، وما يهم الشباب من مفاهيم عظيمة.

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