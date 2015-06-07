احتراق منزل لعائلة الطويل فى تجدد الاشتباكات المسلحة بين عائلتين بسوهاج

تجددت، منذ قليل، الاشتباكات بين عائلتى الطويل والشطورى ببندر المنشأة جنوب محافظة سوهاج، مما نتج عنه احتراق منزل ملك عائلة الطويل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، ولا توجد خسائر بالأوراح، وانحصرت التلفيات فى احتراق بعض المنقولات المنزلية.

وعلى جانب آخر دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بتشكيلات من قوات الأمن وقوات من الأمن المركزى للفصل بين الطرفين، وتم فرض طوق أمنى بالمنطقة، وتمت السيطرة على الموقف.

وترجع الواقعة عقب تلقى اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة المنشأة بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بمدينة المنشأة ووجود متوفين ومصابين.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المدير لقطاع الجنوب، ونائب مأمور مركز المنشأة، وضباط إدارة البحث الجنائى، وضباط وحدة مباحث المركز ومجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وبالفحص تبين من التحريات التى قادها العميد جلال أبوسحلى وكيل إدارة البحث، والعقيد هشام فوزى مفتش مباحث المركز، والرائد على الصغير رئيس مباحث المركز، والنقيب أحمد الشورى معاون المباحث، بوقوع مشاجرة بين بعض أفراد عائلتى "الشطورى" و"الطويل" بسبب خلافات الجوار، تبادلا خلالها إطلاق الأعيرة النارية، مما نتج عنه وفاة ماهر ج س ع 45 عاما عامل ينتمى لعائلة الشطورى إثر إصابته بطلق نارى بالفخذ الأيسر، ووائل م ع 19 عاما عامل إثر إصابته بطلقات نارية بالظهر، ومحمود ع م 24 عاما عامل إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسم - ينتميان لعائلة الطويل - وإصابة وليد ج س35 عاما عامل بطلق نارى بالفخذ الأيسر، والطفل جلال م ف 7 بطلق نارى بالصدر واشتباه نزيف بـه والحالة العامة سيئة ينتميان لعائلة الشطورى.

ونتج عن المشاجرة تبادل إطلاق الأعيرة النارية نشوب حريق بعدد "2" منزل من منازل عائلة الطويل تم إخماد النيران بمعرفة إدارة الحماية المدنية، جار حصر التلفيات، وتم نقل الجثامين الأول للمستشفى المركزى والثانى لمستشفى سوهاج العام والثالث لمستشفى أخميم المركزى والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعى، وجارى استدعاء أحد أهلية المتوفين والمصابين لسؤالهم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، وتحديد وضبط طرفـى المشاجرة والسلاح المستخدم، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة بعد الدفع بمدرعة ومجموعة قتالية للفصل بين الطرفين.

وتم تحرر عن ذلك المحضر رقم 2719 إدارى المركز لسنة 2015، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وقررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثامين لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تفاصيل الاشتباكات المسلحة بين عائلتى "الطويل" و"الشطورى" بسوهاج.. مقتل شخصين من العائلة الأولى وعامل من الثانية فى تبادل إطلاق النيران بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة.. وإصابة 2 بينهم طفل فى حالة حرجة

>