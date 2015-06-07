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التنظيم والإدارة: 100 ألف تقدموا للالتحاق بالـ 5 آلاف وظيفة لذوى الإعاقة

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التنظيم والإدارة: 100 ألف تقدموا للالتحاق بالـ 5 آلاف وظيفة لذوى الإعاقة التنظيم والإدارة: 100 ألف تقدموا للالتحاق بالـ 5 آلاف وظيفة لذوى الإعاقة
قالت فوزية حسن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز تلقى 100 ألف طلب من مواطنين للالتحاق لـ5000 وظيفة لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضافت فوزية حسن فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجهاز سيواصل تلقى الطلبات من المواطنين حتى 25 يونيو من كافة مديريات التنظيم والإدارة بكل محافظة.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، وافق بتاريخ 21 مايو على تعيين 500 وظيفة من ذوى الاحتياجات الخاصة، لوظائف تتناسب مع نسبة الإعاقة وتخصصاتهم، ممن لا يعملون بوظائف أخرى بالجهاز الإدارى للدولة، موزعين على جميع المحافظات وفقا لنسبة العجز بكل محافظة.


>وزير التخطيط يعلن الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد نهاية يونيو.. ويؤكد: تخفيض ساعات العمل لذوى الإعاقة بالقانون.. وإعلان تسوية مديونية "ماسبيرو" مع بنك الاستثمار خلال أسابيع
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