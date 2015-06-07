سامح شكرى: ندعو المجتمع الدولى لدعم الشرعية الليبية فى مواجهة الإرهاب

قال السفير سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، إن الحكومة الليبية الشرعية والجيش عليهما مسئولية تلبية احتياجات الشعب الليبى، مؤكدًا أن الحوار الذى تم بينه وبين نظيره الإيطالى والجزائرى بالقاهرة، أظهر إرادة قوية وواحدة وتفهمًا عميقًا للأزمة الليبية وأسلوب التعامل معها، والمصلحة التى تعود على الدول الأخرى.

وأضاف شكرى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الإيطالى ووزير الشئون المغاربية الجزائرى حول الأوضاع فى ليبيا، أن الاهتمام بالشعب الليبى والاتفاق على التواصل فى كل الأطر حول ظاهرة الارهاب التى تواجه العشب الليبى لن تزول باستمرار الانتظار لتحقيق نتائج، ولا يمكن أن يضيع مزيد من الوقت لإتاحة الساحة أمام هؤلاء الذين يعملون ضد مصلحة الشعب الليبى، ونشر الإرهاب والفتنة والاقتتال، فعلى المجتمع الدولى أن يلبى النداء الذى صدر من خلال مجلس الأمن لدعم الشرعية الليبية فى مقاومة الإرهاب والتصدى له.