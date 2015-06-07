أخبار عاجلة

شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول -
مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة -
شيري ستوديو - المطربة "بلقيس" ...قبل ما أغني ليا طقوس معينة.. وشيرين : أنا بضرب طبق كشري قبل أي حفلة -
مساء dmc - نيويورك تايمز: السيسي استطاع تحقيق أهدافه خلال زيارته لأمريكا خلال 6 دقائق فقط -
الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابي بمدينة تكريت شمال بغداد -
عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار -
أستاذة جامعة السويس: "لم اتحدث عن الجنس في المحاضرات.. ومتعودة على الرقص" -
السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا جمالي طبيعي ومبحبش أي نوع من اللحوم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سامح شكرى: ندعو المجتمع الدولى لدعم الشرعية الليبية فى مواجهة الإرهاب

Google+ Print
سامح شكرى: ندعو المجتمع الدولى لدعم الشرعية الليبية فى مواجهة الإرهاب سامح شكرى: ندعو المجتمع الدولى لدعم الشرعية الليبية فى مواجهة الإرهاب
قال السفير سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، إن الليبية الشرعية والجيش عليهما مسئولية تلبية احتياجات الشعب الليبى، مؤكدًا أن الحوار الذى تم بينه وبين نظيره الإيطالى والجزائرى بالقاهرة، أظهر إرادة قوية وواحدة وتفهمًا عميقًا للأزمة الليبية وأسلوب التعامل معها، والمصلحة التى تعود على الدول الأخرى.

وأضاف شكرى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الإيطالى ووزير الشئون المغاربية الجزائرى حول الأوضاع فى ليبيا، أن الاهتمام بالشعب الليبى والاتفاق على التواصل فى كل الأطر حول ظاهرة الارهاب التى تواجه العشب الليبى لن تزول باستمرار الانتظار لتحقيق نتائج، ولا يمكن أن يضيع مزيد من الوقت لإتاحة الساحة أمام هؤلاء الذين يعملون ضد مصلحة الشعب الليبى، ونشر الإرهاب والفتنة والاقتتال، فعلى المجتمع الدولى أن يلبى النداء الذى صدر من خلال مجلس الأمن لدعم الشرعية الليبية فى مقاومة الإرهاب والتصدى له.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية