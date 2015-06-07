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وزارة الصحة: وفاة طالبة وإصابة 3 طلاب بانهيار عصبى بامتحان الثانوية اليوم

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وزارة الصحة: وفاة طالبة وإصابة 3 طلاب بانهيار عصبى بامتحان الثانوية اليوم وزارة الصحة: وفاة طالبة وإصابة 3 طلاب بانهيار عصبى بامتحان الثانوية اليوم
أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، وفاة طالبة تبلغ من العمر 17 سنة، بمدرسة بهتيم الثانوية بنات بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أثناء أدائها امتحان الثانوية العامة اليوم.

وأضاف عبد الغفار فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن 3 طلاب بالشرقية، أصيبوا بانهيار عصبى، أثناء أدائهم امتحان اليوم، ونقلهم إلى مستشفيات الأحرار، والزوامل، وأبوكبير.


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