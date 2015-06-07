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جوزيف بلاتر: تخليت عن منصبي لمصلحة كرة القدم

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جوزيف بلاتر: تخليت عن منصبي لمصلحة كرة القدم جوزيف بلاتر: تخليت عن منصبي لمصلحة كرة القدم

بلاتر

أوضح جوزيف سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” سابقا عن سبب استقالته من منصبه بأنه لمصلحة اللعبة والمنظمة الأكبر فيها.

وفاز بلاتر الأسبوع الماضي على الأمير علي بن الحسين في انتخابات الرئاسة وبعد أيام قليلة من بدء ولايته الخامسة أعلن استقالته بشكل مفاجئ.

وقال بلاتر فى تصريحات لصحيفة “بيلد”الألمانية “لقد تخليت عن منصبي لتخفيف الضغط عن الفيفا، مصلحة هذه المؤسسة وكرة القدم بشكل عام كان كل ما يشغل بالي”.

وأضاف “في المؤتمر الاستثنائي الذي سيعقد لانتخاب رئيس جديد سيتم طرح مجموعة من الأفكار الجديدة لتطوير الفيفا”.

كان بلاتر قد تلقى عدة دعوات للتخلي عن منصبه من شخصيات أبرزها ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي ولويس فيجو لاعب كرة القدم البرتغالية وأحد المرشحين للمنصب قبل أن ينسحب لمصلحة الأمير علي بن الحسين.

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