التحقيق مع محامي أحرق صورة وزير الداخلية.. و«النقابة» تعتذر

أصدرت نقابة المحامين، اليوم الأحد، بيانًا، تدين فيه، الفعل المشين للمحامى، الذى أحرق صورة وزير الداخلية، اللواء مجدى عبدالغفار، وإحالة المحامى المتورط فى الواقعة للتحقيق.

وأضاف البيان “إذا طلب الوزير اعتذارًا للداخلية وضباطها، سنعتذر فورا”.

وأصدر نقيب المحامين، بيانا صحفيا، اليوم الأحد، أكد من خلاله انفراج الأزمة، قائلًا: “نتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى جموع المحامين بصفة عامة، وعلى وجه الخصوص إلى مجلس نقابة محامين دمياط الفرعية نقيبا وأعضاء، وذلك لما أبلوه جميعا تجاه أزمة اعتداء نائب مأمور قسم شرطة فارسكور على الزميل عماد فهمى المحامى بالنقض”.

وواصل البيان: “نثمن المستوى الرفيع، الذى ظهر به المحامون جميعا، فى التعامل مع تلك الأزمة المشؤومة، ذلك المستوى، الذى عكس أرفع وأعلى قدر من المهنية والحكمة اللازمة، والقيم النقابية العريقة، التى تليق بقدر رسالة المحاماة وتقاليدها”.