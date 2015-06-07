إحالة رئيس لجنة “أبو كبير” ومراقب للتحقيق لتسرب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

قرر الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم استبعاد رئيس لجنة امتحان الثانوية العامة المنعقدة بمدرسة أبو كبير الحديثة للتعليم الأساسي بمحافظة الشرقية، وكذلك مراقب أول اللجنة من أعمال الامتحانات، وإحالتهما للشئون القانونية.

وجاء قرار الوزير لإهمالهما في عملهما، وعدم تحقيق الانضباط باللجنة؛ ما ترتب عليه دخول 3 طالبات ومعهن 3 أجهزة محمول حديثة، وقيامهن بتصوير ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

وقال هشام السنجري وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إنه عقب تداول أسئلة الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي تم تحديد مصدر تسريبها،والكشف عن مرتكبيها، بواسطة أجهزة حديثة.

وأشار السنجرى، في تصريح له اليوم الأحد، إلى تحرير محاضر إثبات الطالبات الثلاث وإحالتهن للشئون القانونية للتحقيق معهن، كما تم تحرير مذكرة بالواقعة ورفعها للوزير، الذي اتخذ قراره المتقدم .

وفي سياق متصل، أدى 33 ألفا و241 طالبا وطالبة امتحانات الثانوية العامة بالشرقية أمام 97 لجنة موزعة على 18 إدارة تعليمية، وقد ساد الهدوء جميع اللجان ولم تتلق غرفة العمليات أية شكاوى حول صعوبة أو طول أسئلة مادتي اللغة العربية والتربية الدينية .