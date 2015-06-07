الأجهزة الأمنية تضبط 12 طن حشيش بمياه البحر المتوسط قبل دخولها البلاد‎

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال الآونة الأخيرة نشاط إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة تضم “مصريين ، ليبيين ، أتراك”، حيث أكدت المتابعة الدقيقة والمعلومات المتوفرة والتحريات قيام أفراد التشكيل بالإعداد والتخطيط لجلب شحنة كبيرة من مخدر الحشيش من دولة المغرب إلى داخل البلاد عبر المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط على متن مركب تجارى .

وأضافت المعلومات تمكن طاقم المركب من الوصول قبالة السواحل المغربية وإستلام شحنة المخدرات وسعيهم العودة بها وإعتزامهم إنزال شحنة المخدرات خارج النطاق الأمنى والقانونى للسلطات المصرية وتسليمها لمراكب أصغر حجماً وإعتزامهم إما إدخالها البلاد على دفعات متتالية أو إنزال ذات الشحنة للأراضى الليبية إذا ما باءت محاولتهم الأولى بالفشل فى إدخالها للأراضى المصرية، وقيامهم عقب ذلك بجلب وتهريب ذات الشحنة من دولة ليبيا إلى البلاد عبر الحدود البرية الغربية.

ونظراً لإعتزام عناصر التشكيل إنزال الشحنة بالمياه الدولية بالبحرالمتوسط وخارج المياه الإقليمية المصرية حتى يكونوا بمنأى عن سلطات الأمن وبغية أيضاً تشتيت جهود أجهزة المكافحة المصرية .

ووجه السيد وزير الداخلية بوضع الخطط الكفيلة بإجهاض مخططتهم فى إدخال المخدرات إلى البلاد من خلال تفعيل أطر التعاون الدولى مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط والتنسيق مع إدارات مكافحة المخدرات بتلك الدول ، وإمدادهم بكافة المعلومات والتحريات التى توصلت إليها أجهزة الأمن المصرية فى هذا الشأن لضبط المركب والشحنة والقائمين على تهريبها ، حيث تمكنت السلطات الإيطالية من ضبط المركب بالمياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط وطاقمها المكون من 10 عناصر من جنسيات أجنبية مختلفة ، وبحوزتهم شحنة من مخدر الحشيش وزنت 12 طن .

وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط المتهم الثالث حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة ، وبمواجهته أقر بما أكدته التحريات وما أسفرت عنه عمليات الضبط والتفتيش بالإشتراك مع باقى عناصر التشكيل. تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق .