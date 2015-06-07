خطوة خطوة لتحضير أحمر شفاه باللون الأخضر

تتنوع ألوان أحمر الشفاه المتوفرة في الأسواق وتختلف علاماتها التجارية. فإن كنت ترغبين في ابتكار لون خاصّ بك، بإمكانه منحك إطلالة مميّزة بشفاه لافتة، فلست بحاجة سوى إلى متابعة خطوات تحضير أحمر الشفاه باللون الذي تريدين. وتأكدي من أنّك لن تحصلي على أحمر شفاه ذي لون مميّز فقط، بل على مستحضر غنيّ بالزيوت المرطّبة والمغذّية للشفاه. تحتاجين إلى أقلام تلوين من الشمع، وإلى شمعة وملعقة، وإلى القليل من الفازلين. أولاً: عليك اختيار الألوان التي تريدين دمجها للحصول على اللون الغريب الذي تحلمين بالحصول عليه. أمّا نحن، فقد اخترنا تحضير أحمر شفاه باللون الأحضر الفاتح. لذلك، استعنّا بتلوين الشمع باللونين الأزرق والأخضر.

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