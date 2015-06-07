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مادة "البروييوتيك" تخلصك من حب الشباب

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مادة "البروييوتيك" تخلصك من حب الشباب مادة "البروييوتيك" تخلصك من حب الشباب

الأحد 07-06-2015 15:02

قد تساعدك الأطعمة التي تحتوي على البروييوتيك في التخلص من حب الشباب كثيراً، بالإضافة إلى ترطيب البشرة وتقليل ظهور التجاعيد بها، وليس ذلك فحسب، فالبروييوتيك يعمل أيضاً على تحقيق التوازن الطبيعي للنظام الغذائي الخاص بك، وعندما تتبعين نظاماً غذائياً صحياً فذلك سيظهر بالتأكيد على بشرتك، وهناك علاقة وثيقة بين أمعائك وحالة بشرتك، لذا احرصي على تناول الأطعمة التي تحتوي على البروييوتيك، ومن هنا يبرز التساؤل: من أين يمكننا الحصول على البروييوتيك؟

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يوجد البروييوتيك في الزبادي والكافيار، لذا احرصي على تناولهما دائماً للعناية ببشرتك، كما يمكنك وضع الزبادي على بشرتك للاستفادة من البروييوتيك موضعياً لزيادة نضارة البشرة، فهو رائع لنضارة البشرة ومحاربة حب الشباب، لذلك فإن "سيِّدتي نت" ينصحك بإدخال الزبادي في طعامك اليومي وفي أقنعة بشرتك، ومهما قمت بتطبيق الوصفات الحديثة عليك أن تجعلي لوصفات الزبادي التقليدية نصيباً، فهو ضرورة لبشرة دائمة النضارة والإشراق.

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