شكري يستقبل وزير الخارجية الإيطالي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين

أستقبل وزير الخارجية سامح شكري نظيره الإيطالي باولو جينتليوني، وذلك قبل بدء الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر والجزائر وإيطاليا حول ليبيا.

وذكر السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية حسب تدوينة الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن الوزيرين تناولا في مستهل اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين والمزيد من سبل تعميقها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين شكري وجينتليوني بحثا خلال اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وفي مقدمتها تطورات الأزمة الليبية قبل انعقاد الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر والجزائر وإيطاليا حول ليبيا في ضوء الاهتمام والقلق المشترك الذي بجمع بين الدول الثلاث حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا ووجود مصلحة مشتركة للدول الثلاث في العمل علي إعادة الأمن والاستقرار إلي ليبيا وبما يسمح بالتركيز علي محاربة الإرهاب وجماعات الجريمة المنظمة.

وقال عبد العاطي إن الوزير شكري شدد خلال الاجتماع علي أهمية التنسيق القائم بين مصر وإيطاليا حول ليبيا وضرورة استمرار العمل علي دفع سبل الحل السياسي التي يقودها