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أعضاء "صناع المستقبل" بالأقصر يكرمون الفائزين بدورة تعليم تركيب البلاط

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أعضاء "صناع المستقبل" بالأقصر يكرمون الفائزين بدورة تعليم تركيب البلاط أعضاء "صناع المستقبل" بالأقصر يكرمون الفائزين بدورة تعليم تركيب البلاط
كرم أعضاء فريق "صناع المستقبل" بنجوع مركز إسنا جنوبى محافظة الأقصر، اليوم الأحد، المتميزين والمتفوقين الذين اجتازوا الدورة الخاصة بتعليم حرفة تركيب البلاط والسيراميك، والتى نظمها فريق صناع المستقبل بالتعاون مع مركز دندرة الثقافى ومركز التدريب الصناعى بوزارة الصناعة.

وتهدف الدورة إلى القضاء على البطالة وتعليم الشباب حرفة يشقون بها طريقهم إلى سوق العمل، وقد تم تكريم المتفوقين فى حفل ضخم وسط حضور كثير من الشخصيات العامة والسياسية والإعلامية وأهالى وشباب قرى النجوع.

وفى نهاية الحفل تم توزيع شهادات تقدير للمتفوقين وإعطائهم شنطة عدة لتركيب السيراميك كما تم توزيع شهادات تقدير لكل من ساهم فى انتهاء هذه الدورة بنجاحه.
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مصر 365