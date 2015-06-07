حملة توقيعات بالأقصر تطالب بمد فترة رئاسة "السيسى"

أعلن أحمد البدرى منسق حملة جمع 40 مليون توقيع لمد الفترة الرئاسية 8 سنوات للرئيس عبد الفتاح السيسى بالأقصر، عن انطلاق الحملة لجمع توقيعات أبناء المحافظة بكافة قرى ومدن ومراكز المحافظة ، مشيرًا إلى أن الحملة ستعمل عبر منسقيها بالمدن والمراكز والقرى لإيصال الاستمارات الخاصة بالحملة لأبناء الأقصر أينما كانوا.

وأوضح منسق الحملة لـ"اليوم السابع"، أن ملايين المصريين بات لديهم القناعة بأن 4 سنوات غير كافية لإنهاء الخطوات الجادة لتحقيق الاستقرار والأمن والأمان واستكمال مسيرة الديمقراطية على أرض مصر، وتحقيق مبادئ ومطالب ثورتى يناير ويونيه التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن المواطنين يباركون خطوات الرئيس ويؤكدون ثقتهم فيه من أجل مصر وبناء دولة قوية تقوم أركانها على الشفافية والديمقراطية والكرامة والحرية لكى نعطى الرئيس الفترة الكافية لاتخاذ القرار والعمل على تنفيذه، لأن 4 سنوات فترة غير كافية للحكم على إنجاز رئيس حارب الإرهاب فى المنطقة بأسرها، وأن "السيسى" جاء على كرسى الحكم فى انتخابات ديمقراطية شهد لها العالم لينقذ مصر التى كانت على شفا الانهيار.