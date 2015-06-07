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وكيل صحة بنى سويف يعين 3 قيادات جديدة لمكافحة العدوى والرعاية الأساسية

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وكيل صحة بنى سويف يعين 3 قيادات جديدة لمكافحة العدوى والرعاية الأساسية وكيل صحة بنى سويف يعين 3 قيادات جديدة لمكافحة العدوى والرعاية الأساسية
أصدر الدكتور علاء عزت، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف اليوم، قرارات بتعيين كل من دكتورة عزة سيد مديرًا لإدارة مكافحة العدوى، ود. منال حسنى مديرًا لإدارة الرعاية الأساسية بالمديرية ودكتور ياسر على نائبًا لها، د.سلوى إبراهيم مسئولاً لطب الأسرة بإدارة الرعاية الأساسية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة فى تصريحات صحفية أن هذه القرارات تأتى لصالح العمل ولتقديم خدمة صحية جيدة للمواطن مشددًا على إصداره تعليمات مشددة لقيادات المديرية بتكثيف المرور على الوحدات الصحية ومنابعة سير العمل بها.
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