“السياحة” تستعين بخبرات المرشدين السياحيين في حملة للتوعية السياحية

قال خالد رامى وزير السياحة، أن الوزارة تعكف حاليًا على دراسة تضمين مشروع حملة للتوعية السياحية الداخلية والإستعانة بها فى خطة التدريب الخاصة بالوزارة، بهدف الإرتقاء بالوعى السياحى بإعتباره أحد الركائز الجوهرية فى إنجاح العملية السياحية.

وأضاف الوزير فى تصريحات له أن هناك بروتوكول مزمع توقيعه مع جامعة حلوان بشأن مشروع حملة التوعية، مشيرًا إلى أهمية الإستعانة بالمرشدين السياحيين عند تطبيق أى مبادرة تتعلق بالتوعية السياحية.

وتابع الوزير أنه وجه هيئة تنشيط السياحة إلى دراسة إمكانية الإستعانة بالفيلم الدعائى الذى سبق تنفيذه فى حملة “السياحة خير لينا كلنا” للترويج لحملة التوعية السياحية الداخلية.

وفى سياق أخر، كان وزير السياحة قد وجه فى وقت سابق إلى قيام غرفة المنشآت الفندقية بالتعميم على الفنادق بضرورة التوعية الدورية يومياً للعاملين بالفندق بالتعامل الجيد واللائق مع العملاء، وأن يتم التنسيق بين الإتحاد والغرف السياحية، بشأن الاتفاق على رؤية موحدة ونهائية بشأن برامج التدريب التى تلبى الإحتياجات الفعلية للقطاع السياحى، وضرورة التقييم الدورى لمردود برامج التدريب على القطاع السياحى، وأهمية القيام بإعداد برامج مخصصة للتدريب التحويلى لتأهيل للمرشدين السياحيين للالتحاق بالعمل فى مجال الفندقة، وضرورة التنسيق مع المسئولين بوزارة التعليم الفنى والتدريب لوضع مخطط عمل بشأن تدريب شباب الخريجين والإستفادة منهم في القطاع السياحي.