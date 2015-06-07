أمين الجامعة العربية يستقبل رئيس اليمن الجنوبى الأسبق على ناصر محمد

استقبل الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الرئيس على ناصر محمد رئيس اليمن الجنوبى سابقاً، حيث تناول اللقاء مستجدات الأوضاع فى اليمن والمشاورات الجارية لعقد مؤتمر جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة فى 14 يونيو الجارى.

وبحسب بيان للجامعة العربية فإن الأمين العام أكد خلال اللقاء استعداد الجامعة العربية لبذل الجهود بالتنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الشرعية اليمنية، من أجل تهيئة الأجواء الملائمة لإنجاح أعمال مؤتمر جنيف، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة فى مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى وقرارات جامعة الدول العربية ومجلس الأمن ذات الصلة.

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