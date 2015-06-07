بالصور.. معهد جنوب مصر للأورام يحتفل باليوم العالمي للناجين من السرطان

احتفل معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط باليوم العالمي للناجين من مرض السرطان، بحضور الدكتور أحمد عبده جعيص نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل ريان نائب شئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن صلاح نائب شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى الشرقاوى عميد المعهد، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد والقيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى ورجال أعمال وممثلى عدد من البنوك والشركات الاستثمارية والجمعيات الأهلية بمحافظة أسيوط.

وقدم الدكتور مصطفى الشرقاوى عميد المعهد شرحا تفصيليا لطبيعة العمل داخل كل وحدة وما تقدمه من خدمة علاجية لصالح مرض الأورام، مشيراً إلى أنه قد تم اتخاذ خطوات لتأهيل عدد من المعامل بالمعهد للحصول على الاعتماد الأكاديمى، مضيفاً أن المعهد قد شهد مؤخراً بعض إجراءات التطوير حيث تم التوسع فى القدرة الاستيعابية لوحدة العناية المركزية وزيادة أجهزة التنفس الصناعى بها بتكلفة بلغت 7 ملايين جنيه،كما تم إنشاء معمل لتحليل الطوارئ يعمل على مدار 24 سماعة، إلى جانب إنشاء وحدة للغازات الطبية.

كما تم زيادة عدد الأسرة بغرفة الحقن الكيماوى لتصل إلى 35 سريرا وكذلك تم رفع كفاءة البنية التحتية بالمعهد والتى تشمل أعمال تطوير شبكات التهوية وتطوير نظم أجهزة إطفاء الحريق، معلناً أنه جار كذلك إنشاء أول وحدة فى صعيد مصر لزرع النخاع والمقرر أن تبلغ تكلفتها 15 مليون جنيه، وتطرق الدكتور الشرقاوى إلى عدد من المعوقات التى تعرقل المعهد عن أداء رسالته والتى يأتى على رأسها تعطل جهاز المعجل الخطى والذى يصل تكلفته إلى 25 مليون جنيه والذى يُعد العمود الفقرى للعمل داخل المعهد وذلك بعد تعرض الجهاز القديم للعطل مع عدم توفر قطع غيار مناسبة له،وطالب القوات المسلحة بتوفير الجهاز للمعهد رحمة بمرضى الصعيد.

وافتتح نواب رئيس الجامعة وحدة الغسيل الكلوى بالمعهد والمقدمة بالكامل كوقف خير بتبرع من أحد المواطنين من أهل الخير كصدقة جارية بتكلفة إجمالية تبلغ 210 آلاف جنيه تكفل هو ورثته بكافة مستلزمات الوحدة من أجهزة تكييف ومعدات طبية وذلك مدى الحياة.

وتفقدوا عددا من الأقسام والعيادات الملحقة بالمعهد والتى تتضمن عيادات اليوم الواحد والحقن المجهرى ومحطة الغازات الطبية ووحدة الأشعة التشخيصية ووحدة التخدير والعناية المركزة العامة، والعناية المركزة للأطفال ومعمل التدفق الخلوى.

وخلال الجولة صرح الدكتور أحمد عبده جعيص نائب رئيس الجامعة بإمكانية إجراء دراسة لتخصيص إحدى المساحات الشاغرة داخل المعهد لإنشاء مبنى ملحق به من خمسة طوابق على مساحة 2000 متر وذلك لزيادة القدرة الاستيعابية للمعهد، مؤكداً على ضرورة وضع نظام مركزى متكامل بين كافة الأقسام الطبية داخل مستشفيات أسيوط الجامعية لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والأجهزة الطبية المتوفرة بها بما يهدف إلى تطوير الخدمة الصحية المقدمة. وتعهد نائب رئيس الجامعة بتقديم كافة سبل المساعدة الممكنة وتكريس مزيد من الجهد والدعم اللازم لتذليل العقبات وتطوير العمل داخل المعهد، مضيفاً أن إدارة الجامعة لا تألوا جهداً فى تسخير كافة إمكانياتها لخدمة ملايين المرضى من شتى محافظات صعيد مصر،

موجهاً دعوته لكافة القادرين من أهل الخير فى محافظات الجمهورية بتوجيه تبرعاتهم لصالح معهد جنوب مصر للأورام، وذلك فى ظل الجهود الجادة والمكثفة المبذولة به لعلاج الآلام مرض الأورام بصعيد مصر وتخفيف العبء عن كاهلهم. وخلال الزيارة عرض فيلم تسجيلى يوضح قصة حقيقية عن رحلة علاج طفل مصاب بسرطان الدم داخل معهد جنوب مصر للأورام.