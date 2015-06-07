أخبار عاجلة

شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول -
مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة -
شيري ستوديو - المطربة "بلقيس" ...قبل ما أغني ليا طقوس معينة.. وشيرين : أنا بضرب طبق كشري قبل أي حفلة -
مساء dmc - نيويورك تايمز: السيسي استطاع تحقيق أهدافه خلال زيارته لأمريكا خلال 6 دقائق فقط -
الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابي بمدينة تكريت شمال بغداد -
عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار -
أستاذة جامعة السويس: "لم اتحدث عن الجنس في المحاضرات.. ومتعودة على الرقص" -
السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا جمالي طبيعي ومبحبش أي نوع من اللحوم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

للأمهات.. صغر حجم الرأس ولون الجلد الفاتح علامات لا تهمليها فى طفلك

Google+ Print
للأمهات.. صغر حجم الرأس ولون الجلد الفاتح علامات لا تهمليها فى طفلك للأمهات.. صغر حجم الرأس ولون الجلد الفاتح علامات لا تهمليها فى طفلك
تأخر النمو وصغر حجم الدماغ، من العلامات التى تظهر على الطفل حديثى الولادة، وتتشابه أعراضها مع بعض الأمراض، وهى مؤشر لزيادة حمض الأمينى فينايل أنين .

ويوضح الدكتور رفيق شوقى عطا لله استشارى طب الأطفال أن هناك بعض الأعراض التى تظهر على الطفل حديثى الولادة تدل على إصابته بزيادة الحمض الأمينى فينايل أنين، ومنها التشنجات والتأخر فى النمو والمشى ويكون لون الشعر والجلد فاتحا، كما يظهر على الطفل بعض التغيرات التى تؤثر على المخ وتحدث إعاقة عقلية وصغر فى حجم الدماغ.

يوصى د.رفيق شوقى عطا لله عند ظهور هذه العلامات بضرورة إجراء تحليل نسبة الفينايل أنين بالدم بعد ولادة الطفل فى الأسابيع الأولى، وذلك للتأكد من نسبته فى الدم، لأنه فى بعض الأحيان قد تتشابه الأعراض ومن الممكن أن تعتقد الأم أن الطفل يعانى من مشكلة فى المخ .

ويتابع أنه عند التعرف على هذه العلامات فى بداية الأمر عند ولادة الطفل، من الممكن أن يتم علاجها وذلك من خلال متابعة دورية، وتنظيم نظام غذائى مناسب له، لتقليل نسبة مستوى الحمض الأمينى فى الدم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365