للأمهات.. صغر حجم الرأس ولون الجلد الفاتح علامات لا تهمليها فى طفلك

تأخر النمو وصغر حجم الدماغ، من العلامات التى تظهر على الطفل حديثى الولادة، وتتشابه أعراضها مع بعض الأمراض، وهى مؤشر لزيادة حمض الأمينى فينايل أنين .

ويوضح الدكتور رفيق شوقى عطا لله استشارى طب الأطفال أن هناك بعض الأعراض التى تظهر على الطفل حديثى الولادة تدل على إصابته بزيادة الحمض الأمينى فينايل أنين، ومنها التشنجات والتأخر فى النمو والمشى ويكون لون الشعر والجلد فاتحا، كما يظهر على الطفل بعض التغيرات التى تؤثر على المخ وتحدث إعاقة عقلية وصغر فى حجم الدماغ.

يوصى د.رفيق شوقى عطا لله عند ظهور هذه العلامات بضرورة إجراء تحليل نسبة الفينايل أنين بالدم بعد ولادة الطفل فى الأسابيع الأولى، وذلك للتأكد من نسبته فى الدم، لأنه فى بعض الأحيان قد تتشابه الأعراض ومن الممكن أن تعتقد الأم أن الطفل يعانى من مشكلة فى المخ .

ويتابع أنه عند التعرف على هذه العلامات فى بداية الأمر عند ولادة الطفل، من الممكن أن يتم علاجها وذلك من خلال متابعة دورية، وتنظيم نظام غذائى مناسب له، لتقليل نسبة مستوى الحمض الأمينى فى الدم .