للطالب فى الامتحانات.. اديها فسفور وبلاش كافيين واشرب مية كتير

عند اقتراب امتحانات الثانوية العامة، يبدأ كل منزل بإعلان حالة الطوارئ التى تشعر الطالب أنه يريد أن يتخلص من تلك الفترة بشكل سريع، وقد يقوم باتباع بعض العادات الخاطئة التى تسبب له اضطرابات فى الوعى والحفظ.

وحول هذا تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن العديد من الطلاب يسهرون لفترات طويلة وقد يصل الأمر إلى عدم النوم وخاصة فى "ليلة الامتحان" وهذا ما يتسبب فى فقدانه للتركيز فى الامتحان وعدم القدرة على الإجابة بشكل جيد.

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن الإكثار من تناول المشروبات الغنية بالكافيين تزيد من فرص استيقاظ الطالب لفترات طويلة، وهذا يتسبب فى تعرضهم للنسيان وذلك لعدم قدرتهم على أخذ القسط الكافى من النوم.

وتنصح أخصائية التغذية العلاجية، بضرورة الاهتمام بنوعية الغذاء الجيد الغنى بالفيتامينات والعناصر وخاصة الأوميجا 3 والفسفور المتوافر بالأسماك، لأنه يزيد من نشاط المخ ويزيد من تنشيط قدراتك العقلية، وأخذ القسط الكافى من النومى والإكثار من تناول الماء.