أخبار عاجلة

شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول -
مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة -
شيري ستوديو - المطربة "بلقيس" ...قبل ما أغني ليا طقوس معينة.. وشيرين : أنا بضرب طبق كشري قبل أي حفلة -
مساء dmc - نيويورك تايمز: السيسي استطاع تحقيق أهدافه خلال زيارته لأمريكا خلال 6 دقائق فقط -
الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابي بمدينة تكريت شمال بغداد -
عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار -
أستاذة جامعة السويس: "لم اتحدث عن الجنس في المحاضرات.. ومتعودة على الرقص" -
السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا جمالي طبيعي ومبحبش أي نوع من اللحوم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وصول نائب رئيس تنزانيا إلى القاهرة لحضور قمة التجمعات الاقتصادية الإفريقية

Google+ Print
وصول نائب رئيس تنزانيا إلى القاهرة لحضور قمة التجمعات الاقتصادية الإفريقية وصول نائب رئيس تنزانيا إلى القاهرة لحضور قمة التجمعات الاقتصادية الإفريقية

 

نائب الرئيس التنزاني

وصل مطار القاهرة الدولي الدكتور “محمد غريب بلال ” نائب رئيس تنزانيا، قادمًا من الإمارات للمشاركة فى فعاليات قمة التجمعات الإقتصادية الأفريقية الثلاثة (الكوميسا ــ سادك ــ تجمع شرق أفريقيا)، التى تبدأ الساعات القادمة بشرم الشيخ .

صرحت مصادر دبلوماسية تشارك فى إستقبال ضيوف القمة أنه تم إستقبال نائب رئيس تنزانيا الذى وصل على رحلة الإمارات رقم 927 وتوديعه للسفر إلى شرم الشيخ ، كان بصحبته وفد ضم ” هاريسون مواكيمبى “وزير تعاون دول شرق إفريقيا.

كما وصل “أدماسيو يلما تاديسى “مدير بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب أفريقيا ووصلت ” إيرينا أنتورى ” وزيرة التجارة والصناعة بدولة بوروندى وبصحبتها “أسينا دينيسا” مستشارة إقتصادية برئاسة الجمهورية و” سليمان موسى ” سفير بوروندى لدى قادمين من إثيوبيا، ووصلت “مارجريت مواناكاتيو ” وزيرة التجارة والصناعة فى زامبيا، كما وصل وزير التجارة والصناعة فى ليسوتو ووزير التجارة والصناعة فى رواندا.

وكانت فعاليات القمة الأفريقية قد بدأت الأحد على مستوى كبار المسئولين والخبراء لتحضير التقارير الخاصة التى ستعرض على الرؤساء، وتشمل تقريرًا عن الإجتماع الثالث للتجمعات على مستوى الوزراء، الذي عقد فى العاصمة البوروندية بجمبورا، واتفاقية منطقة التجارة الحرة فضلاً عن خطة وخارطة الطريق التى وضعت أسس ومبادئ التفاوض بينما تبدأ الفعاليات على المستوى الوزارى الإثنين، حيث سيبحثون كل التفاصيل الخاصة بإتفاق التجارة الحرة وإستعراض أهم الخطوات التنفيذية والجوانب الفنية المتعلقة بالاتفاق وأثره الإيجابى فى حركة التجارة البينية للدول الأعضاء لتلك التكتلات.

وتختتم الفعاليات بعقد القمة الرئاسية يوم الأربعاء للدول الأعضاء التى ستشهد التوقيع على إتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب

مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة

مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة

عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار

عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار

السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو

السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو