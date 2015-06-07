وصول نائب رئيس تنزانيا إلى القاهرة لحضور قمة التجمعات الاقتصادية الإفريقية

وصل مطار القاهرة الدولي الدكتور “محمد غريب بلال ” نائب رئيس تنزانيا، قادمًا من الإمارات للمشاركة فى فعاليات قمة التجمعات الإقتصادية الأفريقية الثلاثة (الكوميسا ــ سادك ــ تجمع شرق أفريقيا)، التى تبدأ الساعات القادمة بشرم الشيخ .

صرحت مصادر دبلوماسية تشارك فى إستقبال ضيوف القمة أنه تم إستقبال نائب رئيس تنزانيا الذى وصل على رحلة الإمارات رقم 927 وتوديعه للسفر إلى شرم الشيخ ، كان بصحبته وفد ضم ” هاريسون مواكيمبى “وزير تعاون دول شرق إفريقيا.

كما وصل “أدماسيو يلما تاديسى “مدير بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب أفريقيا ووصلت ” إيرينا أنتورى ” وزيرة التجارة والصناعة بدولة بوروندى وبصحبتها “أسينا دينيسا” مستشارة إقتصادية برئاسة الجمهورية و” سليمان موسى ” سفير بوروندى لدى مصر قادمين من إثيوبيا، ووصلت “مارجريت مواناكاتيو ” وزيرة التجارة والصناعة فى زامبيا، كما وصل وزير التجارة والصناعة فى ليسوتو ووزير التجارة والصناعة فى رواندا.

وكانت فعاليات القمة الأفريقية قد بدأت الأحد على مستوى كبار المسئولين والخبراء لتحضير التقارير الخاصة التى ستعرض على الرؤساء، وتشمل تقريرًا عن الإجتماع الثالث للتجمعات على مستوى الوزراء، الذي عقد فى العاصمة البوروندية بجمبورا، واتفاقية منطقة التجارة الحرة فضلاً عن خطة وخارطة الطريق التى وضعت أسس ومبادئ التفاوض بينما تبدأ الفعاليات على المستوى الوزارى الإثنين، حيث سيبحثون كل التفاصيل الخاصة بإتفاق التجارة الحرة وإستعراض أهم الخطوات التنفيذية والجوانب الفنية المتعلقة بالاتفاق وأثره الإيجابى فى حركة التجارة البينية للدول الأعضاء لتلك التكتلات.

وتختتم الفعاليات بعقد القمة الرئاسية يوم الأربعاء للدول الأعضاء التى ستشهد التوقيع على إتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة .