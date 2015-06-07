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تأجيل دعوى عضو مستقيل من مجلس الزمالك لبطلان “عمومية النادي” إلى 5 يوليو

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تأجيل دعوى عضو مستقيل من مجلس الزمالك لبطلان “عمومية النادي” إلى 5 يوليو تأجيل دعوى عضو مستقيل من مجلس الزمالك لبطلان “عمومية النادي” إلى 5 يوليو

صورة أرشيفية

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية معروف مختار ورامى الخراط، تأجيل الدعوى المقامة من جمال مهران المحامى بصفته وكيلا عن هانى شكري عضو مجلس إدارة نادى الزمالك المستقيل، والتى تطالب ببطلان قرارات الجمعية العمومية الماضية ماعدا قرارى إنشاء المول وإلغاء عضويات الصحفيين، من بينها إلغاء قرار شطب عضويته من نادى الزمالك، لجلسة 5 يوليو المقبل.

وذكرت الدعوى أن الطاعن تم انتخابه عضوا لمجلس إدارة نادى الزمالك عن الدورة الحالية 2014/ 2018، وحيث إنه شرع للاطلاع بأداء دوره ومهامه كعضو مجلس إدارة فوجئ بوجود تباين شديد فيما بينه وبين مجلس إدارة النادى حال دون قيامه بأداء مهامه على أكمل وجه، مما اضطره إلى تقديم استقالته عن عضوية مجلس الإدارة، تقديرًا للنادى وجماهيره وجمعيته العمومية.

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