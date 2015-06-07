وفاة راكبة على طائرة “النيل” بشرم الشيخ أصيبت بأزمة صحية

إضطر قائد طائرة خطوط النيل القادمة من الكويت في طريقها إلى القاهرة للهبوط إضطراريًا بمطار شرم الشيخ لإنقاذ حياة راكبة مصرية أصيبت بأزمة صحية حادة، إلا إنها توفيت قبل الهبوط بدقائق قليلة.

صرح رئيس شركة النيل للطيران اليوم الأحد، إن قائد الطائرة فوجىء بإصابة راكبة مصرية بأزمة صحية حادة يستلزم سرعة نقلها إلى المستشفى، فطلب من برج المراقبة بمطار شرم الشيخ على الفور السماح له بالهبوط الإضطرارى لإنقاذها إلا أنها توفيت قبل هبوط الطائرة بدقائق قليلة على الرغم من تدخل فريق الضيافة، ومحاولة إفاقتها بجهاز الصدمات ، تم إنزال الركبة وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها المتبعة في تلك الحالات، وإستأنفت الطائرة رحلتها إلى القاهرة مرة أخرى.