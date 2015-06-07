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افتتاح أعمال الدورة القومية المتخصصة حول الاستزراع البحري في تونس

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افتتاح أعمال الدورة القومية المتخصصة حول الاستزراع البحري في تونس افتتاح أعمال الدورة القومية المتخصصة حول الاستزراع البحري في تونس

صورة أرشيفية

في إطار البرنامج العربي لتربية الأحياء المائية، تنظم المنظمة العربية للتنمية الزراعية فى تونس دورة تدريبية قومية متخصصة حول الاستزراع البحري في الأقفاص تستمر حتى يوم 13 يونيو.

يشارك في الدورة (20) متدربا من (8) دول عربية هي (الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دولة ليبيا، جمهورية العربية، المملكة العربية ، دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية العراق، جمهورية السودان”.

وتهدف هذه الدورة إلى بناء ورفع القدرات الفنية وتبادل الخبرات والتجارب بين الكوادر العربية العاملة في هذا المجال. ويشتمل برنامج الدورة على محاضرات نظرية وتطبيقات عملية وبحرية، حيث تم تخصيص نحو 70 بالمائة للجانب العملي من برنامج الدورة.

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