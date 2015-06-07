بدأ فض أحراز قضية تخابر “مرسي” مع قطر

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار ” محمد شيرين فهمي ” جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعشرة آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” التخابر مع قطر “، والمخصصة لإستكمال فض أحراز المتهمين في القضية .

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين إتهامات عديدة، من بينها إرتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، وإختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والإقتصادي وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد إرتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والإشتراك في إتفاق جنائي الغرض منه إرتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والإنضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.