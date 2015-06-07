بدء امتحانات الدراسات العليا بكلية تجارة جامعة سوهاج‎

بدأت اليوم بكلية التجارة بجامعة سوهاج إمتحانات الدراسات العليا والتي سوف تستمر حتي 15 يونيو

وصرح بذلك الدكتورنبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج وأضاف أن الجامعة وفرت كافة الإمكانات والأدوات المطلوبة لسير الامتحانات بصورة جيدة من أماكن ومراقبين وملاحظين.

وأوضح الدكتورممدوح الرشيدي عميد كلية التجارة بجامعة سوهاج أن الامتحانات تشتمل علي دبلوم إدارة عامة وحكم محلي , ودبلوم مراجعة , ولأول مرة هذا العام تمت زيادة دبلوم الدراسات المصرفية , ودبلوم التأمين .

وأشار الدكتورمحمد عطا وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أن الامتحانات تضم أيضًا السنة التمهيدية للمحاسبة بشعبتيها العربي والإنجليزي وتمهيدي إدارة أعمال , وتمهيدي إحصاء وتمهيدي تأمين.