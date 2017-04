أكس فاكتور يستغنيي عن مشتركين من فريق راغب ويرضيه بالإحتفال بعيد ميلاده

أسبوع واحد يفصلنا عن الحلقة الأخيرة من برنامج "أكس فاكتور"، والتي سيتم خلالها تتويج المشترك الذي يستحق اللقب والذي سيكون إما من نصيب حمزة هيساوي من فريق راغب علامة المسؤول عن فئة غناء السولو الغربي، أو هند زيادي من فريق إليسا المسؤولة عن فئة غناء السولو العربي، أو فريق The 5 من فريق دنيا سمير غانم المسؤولة عن فئة الفرق الغنائية، ما يعني أن كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم الثلاثة ينافس بمشترك واحد، بعد أن أقصت حلقة نصف النهائيات، وبحسب تصويت الجمهور، مشتركيْن من فريق راغب هما لاتويا صاحبة أعلى نسبة تصويت من الجمهور خلال البرنامج وندجيم الذي وقف أكثر من مرة في منطقة الخطر.

النتيجة تبدو منطقية إذا أخذنا في عين الإعتبار حسابات الـ "أم بي سي" وذلك لأسباب عدة أولها، ضرورة أن المنافسة متوازية بين أعضاء لجنة التحكيم الثلاثة راغب وإليسا ودنيا، إذ لا بد وأن يكون لدي كل منهم مشترك ينافس به في الحلقة النهائية، ثانيها، عدم خسارة "فانز" أي عضو من أعضاء التحكيم الثلاثة والذين يعتمد عليهم في دعم الفنان والتصويت للمشترك الذي ينافس به، وثالثها ضرورة وجود مشتركة منافسة "فتاة" في البرنامج بهدف جذب فئة معينة من الجمهور إلى التصويت، وكان القرار بإبعاد لاتويا والإبقاء على هند زيادي، على الرغم من أن الأولى كانت تحصل على أعلى نسبة تصويت طوال حلقات البرنامج، على عكس الثانية التي وقفت مرات عدة في منطقة الخطر بسبب قلة التصويت التي كانت تحصل عليه (والسبب الثاني يخدم بشكل مباشر السبب الأول).

وبعيداً عن حسابات "أم بي سي" كثيرون يشيرون إلى تدخلات أفضت إلى وصول النتجية إلى وضعها الحالي، إذ لا يعقل أن يخرج مشتركيّن من فريق راغب علامة في حلقة واحدة، بعد أن تمكن راغب طوال الأسابيع الماضية أن ينافس وبجدارة إليسا ودنيا، معتمداً على مشتركين كانوا ينالون أكبر نسبة تصويت من الجمهور وأكبر قسط من المديح حتى من أعضاء لجنة التحكيم، الذين لم يترددوا بوصفهم أكثر من مرة بأنهم نجوم عالميون، حتى أن إليسا علقت على أداء ندجيم في الحلقة "لست بحاجة لإنتظار لقب البرنامج يمكنك البدء بخطوتك المستقبلية وأنا سأكون أول شخص يحضر استعراضك"، بينما عبرت دنيا عن إعجابها بأدائها وعن رغبتها بتصوير فيلم غنائي معه، كما كان هناك توافق بين أعضاء اللجنة على أداء لاتويا المبهر في هذه الحلقة والحلقات السابقة. ولكن كل هذه الإعتبارات سقطت، وتركز كل الدعم على هند زيادي، مع الإشارة إلى أن الدعم الذي تحظى به هند حتى الآن لن يستمر إلى ما لا نهاية، ولن يخدمها في الحلقة النهائية، لأنها المشتركة الأضعف مقارنة مع حمزة هيساوي وفريق The 5 صاحب الشعبية الأكبر في البرنامج.

وافتتحت حلقة نصف النهائيات التي كان موضوعها الأغنيات العربية والاجنبية الـ " Hits " التي استخدمت في الإعلانات التلفزيونية، بالإحتفال بعيد ميلاد راغب علامة الـ 53 الذي غنى له الجمهور ومقدما البرنامج باسل ألزارو دانيلا رحمة، وزميليه في اللجنة دنيا وإليسا "سنة حلوة يا جميل". إليسا التي تستعد لتصوير "دويتو" مع راغب علقت على هذه المناسبة قائلةً: "أقل شيء نحتفل بعيد محبوب الملايين السوبر ستار راغب علامة مباشرة على الهواء".

وفي هذه الحلقة أدى كل مشترك أغنيتين وكانت البداية مع حمزة هوساوي الذي قدم اغنية ،"heroes" ومن ثم أطلت هند زيادي وقدمت أغنية "بستناك" للفنانة إليسا المسؤولة عن فئة السولو عربي، من بعدها قدم ندجيم من فريق راغب أغنية "love" ، في حين قدم فريق " The 5 " من فريق دنيا أغنية "سهران معاك الليلة" للفنان أحمد الشريف، أما لاتويا من فريق راغب فقدمت أغنية لها "Here To Stay" للنجمة العالمية كريستينا إغيليرا.

وفي إطلاته الثانية، قدم حمزة هوساوي أغنية "Bad" للنجم الراحل مايكل جاكسون، وهند زيادي أغنية "إللي تمنيتو" للفنانة نوال الزغبي، وإختار ندجيم أغنية "Maria" للنجم العالم ريكي مارتن. فريق "The 5" قدم في اطلالته الثانية مزيج من

أغنيتيّ "بغير عليها" للفنان تامر حسني و "Live While We Are Young" لفريق "One direction"، ثم أطلت لاتويا وقدمت أغنية "Objection" للنجمة العالمية شاكيرا.

يشار إلى أن الفائز في برنامج" The X Factor" سيحصل على مجموعة من الجوائز، هي زيارة مقر برنامج "أكس فاكتور" في بريطانيا ومقابلة سيمون كاول، وزيارة مكاتب شركة سوني وتوقيع عقد معها، ودعوة " Vip " للمشاركة في رحلة"Stars On Board"، بالإضافة إلى جائزة مالية بقيمة 100 ألف ريال سعودي.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"