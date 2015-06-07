بالصور باسم ياخور يكشف شخصيته في مسلسل العراب "نادي الشرق"

عبّر النجم باسم ياخور عن اقتناعه بكل ما يتعلق بمسلسل العراب "نادي الشرق" الذي يشارك في تصوير جزئه الأول حالياُ، معتبراُ أن الورق الجيد كان من نصيب مخرج جيد وقوي، معترفاً بإضافات سيقدمها العمل له في الأجزاء الثلاثة المحددة له.

وفي تصريحات خاصة قال ياخور إن النص القوي الذي كتبه رافي وهبي لفت انتباهه، وكان سبباً في قبوله الدخول في العمل، رافضاً اعتبار النص مستورد من رواية عالمية.

وقال: "الرواية عالمية ومشهورة، لكن إسقاطه على واقع محلي يتناول المجتمع العربي والسوري تحديداً علامة مميزة للكاتب رافي وهبي، وبذلك لا يعود الحديث في هذا النص عن رواية عالمية بل عن سيناريو محلي وحسب".

ويتخذ المسلسل من فيلم العراب "العالمي" منطلقاً للسيناريو لكنه سرعان ما ينفصل عنه متخذاً منحى خاصاً يصوّر حالة جريمة منظمة وممنهجة تحيق ببلد وتنجح في تحقيق أهدافها، ناسجاً قصة توائم المجتمع المحلي، دون أن يتطرق للقصة الشهيرة التي جاء الفيلم عنها.

وأكد باسم أن الشخصية التي يؤديها في العمل جذابة، وما ساعده على أدائها وجود مخرج كبير وعملاق كحاتم علي، فضلاً عن المجموعة القوية من الأسماء المشاركة في المسلسل.

ويؤدي باسم شخصية قيصر الابن الأكبر للعراب، مالك الأمبراطورية المالية الكبرى، في ظل أجواء من تسلط الفاسدين على البلد ونهب خيراته في الفترة الزمنية الواقعة ما بعد منتصف العقد الماضي ( 2006-2007).

وعقّب ياخور على مخرج العمل حاتم علي فاعتبره أكبر من أن يقدم شهادة به: "كل أعمالي وتجاربي السابقة معه أكدت أنه عملاق، وأسلوبه مميز ويرقى لمستوى أعمال عربية خالدة".

وزاوج ياخور بين النص لرافي والكاميرا لحاتم، معتبراً أن قوة حاتم توازت مع قوة أفكار رافي في إسقاطه للقصة على الواقع المحلي.

وحول الإنتاج رأى باسم أن الجمهور سيكون أمام إنتاج ضخم وعالي الجودة، مشيراً إلى مسلسل سيحدث فارقاً غير مسبوق في الدراما على حد وصفه.

كما وأشاد بفكرة التصوير المشترك ما بين لبنان وأبو ظبي، ما يتيح التنويع في الأماكن الأمر الذي يعود بالفائدة على العمل ككل.

وسيعرض مسلسل العراب على قناة أبو ظبي بشكل حصري في شهر رمضان المقبل في جزء أول وعرض أول.

وحول الإضافات التي سيقدمها له العمل قال: "سيضيف لي تجربة جديدة مع الجمهور العربي، وتجربة جديدة ومفيدة مع المخرج حاتم، وخبرة في مجال الأعمال المركبة كالعراب".

وكشف عن أن القائمين على العمل إذ يصورون الجزء الأول حالياً، يحضرون في الوقت نفسه للجزء الثاني، من كون "العراب" يقع في ثلاثة أجزاء ستعرض في ثلاثة مواسم متتالية.

أما عن جديده بعد "العراب"، فاعترف باسم بأنه يحضر لمشروع مصري قوي لكنه سيكون للموسم المقبل على حد تعبيره رافضاً الكشف عن أية تفاصيل متعلقة به.

يذكر ان مسلسل العراب "نادي الشرق" من سيناريو رافي وهبي وإخراج حاتم علي وإنتاج شركة كلاكيت ويشارك في العمل نخبة كبيرة من نجوم الوطن العربي، وسيتم عرضه على العديد من القنوات الفضائية خلال شهر رمضان المبارك.

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