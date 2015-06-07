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روجينا وأشرف زكي يحتفلان بخطبة ابنتهما

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روجينا وأشرف زكي يحتفلان بخطبة ابنتهما روجينا وأشرف زكي يحتفلان بخطبة ابنتهما

الأحد 07-06-2015 16:04

احتفلت الفنانة روجينا وزوجها الفنان أشرف زكي، بخطبة ابنتهما الكبرى مايا، التى تدرس إخراج في معهد الفنون المسرحية، على زميلها أحمد أسامة رشاد نجل المنتج أسامة رشاد الذي يدرس تصوير فى نفس المعهد.

وتم الاحتفال بالخطوبة في منزل أشرف زكي وروجينا فى جو عائلي اقتصر على عائلة العروسين فقط، فيما تواجدت الفنانة ماجدة زكي باعتبارها شقيقة أشرف زكي للاحتفال بابنة اخيها.

والجدير ذكره أن أشرف زكي يستعد لخوض انتخابات خلال الأيام القادمة، إذ ترشّح لمنصب نقيب الممثلين.

 

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