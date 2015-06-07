إلغاء عرض مسرحية شجون الهاجري في السعودية

الرياض ـ وليد عنتر

ألغي عرض المسرحية الكوميدية النسائية الكويتية "صارت صارت بنات فاشن" للفنانة شجون الهاجري في السعودية، والتي كان من المقرر عرضها في الصالات الخضر الرياضية في الرياض أمس.

وعبر المنتج السعودي خالد الراجح عن استيائه الشديد بسبب عدم التزام المنتج الكويتي مشاري الحريبي ببنود التعاقد بينهما، والتي تنص على عرض المسرحية في الرياض لمدة ثلاثة أيام، مبيناً أنه التزم بكافة بنودها من تجهيز صالة العرض وديكوراته وحجز أماكن استضافة النجوم وإرسال طائرة خاصة من جدة إلى الكويت لتعود بنجوم العمل إلى الرياض.

وأكد الراجح أنه فوجئ برسالة اعتذار عن عرض المسرحية في الرياض من المنتج مشاري الحريبي من دون إبداء الأسباب، مشدداً على أنه يحتفظ بحقوق مؤسسته موقع التصوير للإنتاج الفني الأدبية والمادية، وطالب برد كافة المبالغ التي حصل عليها المنتج الكويتي سواء من المؤسسة أو مبالغ الحجوزات التي دفعها الجمهور السعودي على منافذ البيع لمشاهدة العرض في الصالات الخضر الرياضية في الرياض.

يذكر أنه ومنذ أشهر تم الاتفاق على عرض المسرحية الكويتية "صارت صارت بنات فاشن" في الرياض، وتم عمل بعض البروفات للعرض في العاصمة السعودية بوجود شجون الهاجري وبعض الفنانات من السعودية والكويت والخليج، وتدور أحداثها في قالب كوميدي حول هموم ومشاكل البنات في الخليج واهتماماتهن، وهي من إنتاج مشترك بين خالد الراجح ومشاري الحريبي، وديكور وإخراج لورين عيسى، وبطولة كل من: شجون الهاجري، انتصار الشراح، ملاك الكويتية، نورة العميري، آلاء الهندي، لينا السلطان.