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مقتل 8 مسلحين حوثيين فى هجوم للمقاومة الشعبية فى مدينة تعز وسط اليمن

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مقتل 8 مسلحين حوثيين فى هجوم للمقاومة الشعبية فى مدينة تعز وسط اليمن مقتل 8 مسلحين حوثيين فى هجوم للمقاومة الشعبية فى مدينة تعز وسط اليمن
قتل 8 مسلحين حوثيين، جراء هجوم شنته المقاومة الشعبية فى مدينة تعز وسط البلاد. وقالت مصادر يمنية- حسبما نقلت قناة الغد العربى -اليوم الأحد- " إن مسلحى المقاومة الشعبية قصفوا بقذائف "آر بى جي" تجمعا لمسلحى جماعة الحوثى فى منطقة "صينة" غربى مدينة تعز، ما أسفر عن مقتل 8 مسلحين حوثيين".

وبينت المصادر، أن مسلحى المقاومة انسحبوا بعد تنفيذهم الهجوم، دون أن يصاب أحدهم بأذى.

وتدور اشتباكات عنيفة فى مدينة تعز- منذ أكثر من شهرين- خلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى بين مسلحى المقاومة الشعبية الموالية للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، ومسلحى الحوثي، المدعومين بقوات أمنية وعسكرية موالية للرئيس اليمنى المخلوع على عبد الله صالح.
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