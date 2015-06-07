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الجارديان: جماعة حقوقية إسرائيلية تنضم إلى معركة لإنقاذ قرية فلسطينية من التدمير

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الجارديان: جماعة حقوقية إسرائيلية تنضم إلى معركة لإنقاذ قرية فلسطينية من التدمير الجارديان: جماعة حقوقية إسرائيلية تنضم إلى معركة لإنقاذ قرية فلسطينية من التدمير
قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن جماعة حقوقية إسرائيلية انضمت إلى معركة لإنقاذ رمز المقاومة العربية، وأشارت إلى أن مصير قريب خيربة سوسيا الفلسطينية بالضفة الغربية قد لفتت انتباه العالم، والآن فإن الجرافات تستعد لتهجير سكانها مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن محكمة إسرائيلية عليا حكمت الأسبوع الماضى ضد مساعى القرويين لوقف تدمير إسرائيل لقريتهم بعدما أمرت بإخلائها بالكامل لهدم المنازل التى يعيش بها الفلسطينيون. والآن أصبحت خيربة سوسيا مركز حملة دولية متنامية حول مستقبلها الذى جذب دبلوماسيين أوروبيين ونشطاء فى مجال حقوق الإنسان. وتشير الصحيفة إلى أن تلك القرية تظل على مستوطنة بناها إسرائيليون على الأراضى التى صادرتها من أبناء خيربة سوسيا، وهو الأمر الذى يعد انتهاكا للقانون الدولى.

وعلى العكس من تلك القرية، فإن المستوطنة متصلة بالخدمات العامة. وعلى الجانب الآخر من الطريق القريب يوجد موقع أثرى يتم إدارته من قبل المستوطنين أيضا، وخيربة سوسيا محاصرة بينهما.

ويقول المعارضون إن هذا القرب هو الذى ترتكز عليه الخطط الإسرائيلية لنقل سكان القرية. ويقول السكان إن منازلهم قد تكون الأحدث فى عملية الطرد القسرى من أراضيهم التى يمتلكونها منذ العصر العثمانى.

ولفتت الجارديان إلى أن التهديد الأخير للقرية أدى إلى شكوى منذ ثلاث سنوات من قبل منظمة ريجافين، الحقوقية الإسرائيلية التى تلجأ للقاء لتصر على أن هدم مبانى الفلسطينيين غير قانونى.
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مصر 365

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