الحكومة السودانية الجديدة تؤدى اليمين الدستورية أمام "البشير"

أدت الحكومة السودانية الجديدة اليمين الدستورية اليوم الأحد، أمام الرئيس عمر البشير، وذلك بمقر القصر الجمهورى بالخرطوم.

حيث أدى القسم كل من النائب الأول للرئيس السودانى بكرى حسن صالح، وحسبو محمد عبد الرحمن نائبا للرئيس.

كما أدى القسم أمام الرئيس عمر البشير، المساعدين الخمسة للرئيس، والوزراء الاتحاديين، ووزراء الدولة بالحكومة الجديدة، كما أدى القسم كذلك ولاة الولايات السودانية المختلفة.

حضر مراسم أداء اليمين الدستورية، لنائبى الرئيس، ومساعديه، والوزراء، ووزراء الدولة، والولاة، كلا من حيدر احمد دفع الله رئيس القضاء السوداني، وصلاح ونسى وزير رئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس السودانى عمر البشير، قد أعلن مساء أمس من خلال عدة مراسيم جمهورية التشكيل الوزارى للحكومة الجديدة، كما اصدر مرسوما بتعيين الولاة الجدد لكافة لولايات السودانية.

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