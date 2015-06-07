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رئيس الدولة يصدر مرسومين

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رئيس الدولة يصدر مرسومين رئيس الدولة يصدر مرسومين

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " بصفته حاكما لإمارة أبوظبي مرسوما أميريا بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان.

ونص المرسوم على عضوية كل من أصحاب المعالي والسعادة والسادة الدكتور راشد أحمد محمد بن فهد ومحمد أحمد البواردي وناصر أحمد خليفة السويدي وسعيد عيد سعيد الغفلي والدكتورة أمل عبدالله جمعة القبيسي واللواء الركن طيار فارس خلف خلفان المزروعي وعبدالله علي مصلح الاحبابي وسعيد عيسى محمد الخييلي ومحمد ثاني مرشد الرميثي.

كما أصدر سموه مرسوما أميريا آخر بتعيين سعادة محمد عمر عبدالله بلفقيه مستشارا لرئيس دائرة التنمية الاقتصادية.
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