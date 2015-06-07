البابا يشهد احتفالية يوم الأخوة الأرثوذكسي الكاثوليكي

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الأحد، في الحفل الذي أقيم بدير الآباء اليسوعيين بالإسكندرية (الجيزويت)، بمناسبة يوم الأخوة القبطية الأرثوذوكسية الكاثوليكية، وذلك برعاية وحضور الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر.

حضر مع قداسة البابا، وفد مكون من الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وسكرتير المجمع المقدس والأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارمينا بمريوط، والأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، والأنبا بافلي أسقف عام كنائس عزبة النخل والأنبا إكليمنضس الأسقف العام لشرق كندا، والأنبا إيلاريون أسقف عام عزبة الهجانة وألماظة وزهراء مدينة نصر.

كما شارك أيضًا الأنبا هرمينا أسقف عام عين شمس والمطرية، والقمص رويس مرقس وكيل البطريركية بالإسكندرية وسكرتارية قداسته القس أنجيلوس إسحق والقس أمونيوس عادل ومن آباء الإسكندرية القمص أنجيلوس فتحي والقمص ثاؤفيلس نسيم والقس إبرآم إميل.

كما حضر اللقاء القاصد الرسولي المونسينيور برونو موزارو سفير دولة الفاتيكان بمصر والمونسينيور، ماتيو كوريان مستشار سفارة الفاتيكان ونيافة المطران عادل زكي مطران اللاتين الكاثوليك بمصر.

ويأتي هذا الاحتفال استجابة للدعوة التي أطلقها قداسة البابا تواضروس الثاني في العاشر من مايو 2013 في أثناء زيارته لقداسة بابا روما في الفاتيكان، أن يكون يوم ١٠ مايو يوم المحبة والصداقة بين الكنيستين.

جدير بالذكر أن نفس هذا التاريخ من عام 1973 شهد زيارة مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث للفاتيكان ولقائه مع البابا بولس السادس بابا الفاتيكان وقتئذ.