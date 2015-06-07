العثور على كميات كبيرة من معدات تصنيع القنابل داخل مزرعة دواجن بزفتى

عثرت الأجهزة الأمنية بالغربية، على كميات كبيرة من معدات تصنيع القنابل وأسطوانات حديدية وتايمرات ومكاوى لحام ولفائف سلك ومواسير بلاستيك، تستخدم فى تصنيع القنابل بمزرعة ملك عبد الوهاب محمود بقرية ميت المخلص مركز زفتى.

انتقل اللواء سعيد أبو السعود، رئيس فرقة السنطة وزفتى، واللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية بالمديرية، والعميد إبراهيم خليل مأمور مركز زفتى، والعقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، وضباط الأمن الوطنى لمكان المزرعة لفحص محتوياتها.

وتم فرض كردون أمنى حول المنطقة واستدعاء خبراء المفرقعات للكشف عن الأدوات والمعدات الموجودة داخل المزرعة خشية انفجارها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت أمس السبت، من ورشة لتصنيع العبوات الناسفة داخل مزرعة أرانب بكفر ميت حواى مركز السنطة، وعثر داخل الورشة على مادة TNT شديدة الانفجار ونترات أمنيوم وحمض كبريتيك مركز ومكثفات ودوائر كهرئية وحمض الفسوفوريك وأجسام زهر توضع المتفجرات بداخلها و15هاتفا محمولا وخلطات من مواد شديدة الانفجار بكميات كبيرة، وأدوات تصنيع المتفجرات ومفارم وشنيور، وأسطوانات طبخ ومكثفات ودوائر كهربائية ومفاتيح سويتش.

وأكد مصدر أمنى أن هذه الكميات تكفى لصناعة 500 قنبلة شديدة الانفجار، وأن هذه الورشة شبيهة بمصنع عرب شركس.

وأضاف المصدر أن هذه الورشة كانت تقوم بإمداد الإرهابيين بالمتفجرات، والتى حدثت فى الفترة الماضية بالمحافظات المجاورة للغربية إلى جانب تفجيرات المحلة وتفجيرات السكة الحديد وأبراج الكهرباء.

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