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"واتس آب اليوم السابع":الأهالى يعتلون أسوار مدرسة لتغشيش الطلاب بالدقهلية

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استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7"، أرسل أحد المواطنين صورًا توضح الفوضى التى انتشرت بجوار مدرسة أجا الإعدادية والثانوية للبنات بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، أثناء أداء الطلاب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، اليوم، واعتلى الشباب سور المدرسة فى محاولة لتغشيش الطلاب.

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اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015


>- واتس آب اليوم السابع: سيدة تتسلق سور مدرسة بكفرالشيخ لمحاولة تسريب امتحان
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